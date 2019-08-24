Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда 17:22
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
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Государственное телевидение Сирийской Арабской Республики сообщило, что ПВО САР отразили предпринятую атаку.ФАН16:47
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Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
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Музыка
Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России
Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Армия и оружие
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Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.
Обновлено в 14:28
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
СМИ сообщают о новом заявлении Джонсона по «отступным» за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в ходе саммита G7 оповестить лидеров ЕС, что если Brexit состоится без сделки, то размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, сократится до 9 миллиардов фунтов стерлингов.
Обновлено в 20:59
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.
Обновлено в 14:48
Общество
Свыше 350 авиарейсов отменили на Тайване из-за тайфуна «Байлу»
В результате авиакомпании были вынуждены отменить свыше 350 рейсов, в маршруте которых значилось островного государства.
Обновлено в 09:33
Политика
На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Общество
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
Обновлено в 08:54
Футбол
Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»
Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
Обновлено в 13:36
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В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Наука
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца
В Крыму на раскопках древнего городища Кыз-Аул у села Яковенково археологи нашли античное детское погребение Римского времени с тарелочкой и стеклянным бальзамарием.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple
Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.
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Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Здоровье
Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура
Скотобойни все размыты, кладбище в Валдгейме тоже, в Амуре чума, про воду из-под крана забываем.
Обновлено в 04:28
Авто
Представлен фургон для кемпинга на базе Mercedes-Benz Sprinter
Самые большие изменения коснулись интерьера Sprinter. Салон Advanced RV выполнен в ярко-зеленом цвете.
Обновлено вчера в 05:51
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Лондон назвал «угрозой европейской безопасности» слова Путина о ДРСМД
Представитель британского внешнеполитического ведомства считает, что слова главы РФ Владимира Путина о необходимости принятия мер по подготовке симметричного ответа на испытание США крылатой ракеты наземного базирования – «очередной пример» действий России, направленных на подрыв безопасности Европы.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников
Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30