с чего всё началось

Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

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Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

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