Футбол

Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболеТК Звезда 11:59

Урал — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
18′
44′
Абдул Кадири Мохаммед
59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
67′
73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
76′
80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
83′
85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
85′
90′
Кантемир Берхамов
Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС. Судья прибег к помощи VAR в первом матче 1/2 финала Кубка России на встрече «Урала» и тульского «Арсенала». После чего один из футболистов «Урала» был удален за удар соперника локтем.
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