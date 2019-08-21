Экономика
Систему быстрых платежей испытают на юрлицахКоммерсантъ вчера в 18:13
Систему быстрых платежей испытают на юрлицах Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки.
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с чего всё началось
ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
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Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Мятежная принцесса: все о скандальной репутации сестры Елизаветы II
Принцесса Маргарет всегда имела скандальную славу.
Обновлено в 01:00
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В США испытали ракету в нарушение ДРСМД
Обновлено вчера в 00:12
Армия и оружие
Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток
Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Фанаты Ирины Шейк огорчены результатами новой фотосессии
Поклонники популярной модели Ирины Шейк высказывают огорчение из-за ее новой фотосессии.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
У безработной москвички из сумочки похитили 1,3 миллиона рублей
Установлено, что у 20-летней безработной москвички неизвестный открыто похитил сумку. В ней находились 1 миллион 380 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Театры
Артисты Башкирского театра оперы и балета закроют фестиваль в Каннах
Балетная труппа БГТОиБ покажет спектакль "Баядерка" 27 августа балетная труппа Башкирского театра оперы и балета покажет спектакль "Баядерка" в Каннах в рамках проведения государственного проекта "XXII Фестиваль российской культуры в Каннах".
Обновлено в 00:41
Общество
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.
Обновлено 19 августа в 07:00
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено 19 августа в 09:14
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Космос
Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС
Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11