Экономика

Систему быстрых платежей испытают на юрлицахКоммерсантъ вчера в 18:13

Систему быстрых платежей испытают на юрлицах Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

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ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Реальное время02:04

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

СМИ: систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер

Накануне.Ruвчера в 22:33

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика

Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США

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Мятежная принцесса: все о скандальной репутации сестры Елизаветы II

Принцесса Маргарет всегда имела скандальную славу.
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Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Армия и оружие

В США испытали ракету в нарушение ДРСМД

Обновлено вчера в 00:12
Армия и оружие

Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток

Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции

Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Обновлено вчера в 15:32
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Фанаты Ирины Шейк огорчены результатами новой фотосессии

Поклонники популярной модели Ирины Шейк высказывают огорчение из-за ее новой фотосессии.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Краснодаре на улице произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

У безработной москвички из сумочки похитили 1,3 миллиона рублей

Установлено, что у 20-летней безработной москвички неизвестный открыто похитил сумку. В ней находились 1 миллион 380 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки

По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Театры

Артисты Башкирского театра оперы и балета закроют фестиваль в Каннах

Балетная труппа БГТОиБ покажет спектакль "Баядерка" 27 августа балетная труппа Башкирского театра оперы и балета покажет спектакль "Баядерка" в Каннах в рамках проведения государственного проекта "XXII Фестиваль российской культуры в Каннах".
Обновлено в 00:41
Общество

Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов

Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.
Обновлено 19 августа в 07:00
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек

Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено 19 августа в 09:14
Финансы

«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда

В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
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Космос

Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС

Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
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Политика

Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков

Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
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