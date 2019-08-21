ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.

с чего всё началось

Систему быстрых платежей испытают на юрлицах Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Армия и оружие Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Общество Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Экономика Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона.

Шоу-бизнес Фанаты Ирины Шейк огорчены результатами новой фотосессии Поклонники популярной модели Ирины Шейк высказывают огорчение из-за ее новой фотосессии.

Происшествия У безработной москвички из сумочки похитили 1,3 миллиона рублей Установлено, что у 20-летней безработной москвички неизвестный открыто похитил сумку. В ней находились 1 миллион 380 тысяч рублей.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Театры Артисты Башкирского театра оперы и балета закроют фестиваль в Каннах Балетная труппа БГТОиБ покажет спектакль "Баядерка" 27 августа балетная труппа Башкирского театра оперы и балета покажет спектакль "Баядерка" в Каннах в рамках проведения государственного проекта "XXII Фестиваль российской культуры в Каннах".

Общество Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Происшествия Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Космос Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.