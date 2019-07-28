Транспорт

Систему «Платон» могут ввести на региональных дорогахNews.ru вчера в 07:17

Систему «Платон» могут внедрить на региональных дорогах. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, данный вопрос находится на стадии обсуждения. Это предложение власти регионов формулируют только в отношении наиболее загруженных грузовым транспортом дорог регионального значения.
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Систему «Платон» предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах

Регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Российский государственный деятель. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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