Регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Систему «Платон» могут внедрить на региональных дорогах. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, данный вопрос находится на стадии обсуждения. Это предложение власти регионов формулируют только в отношении наиболее загруженных грузовым транспортом дорог регионального значения.

Систему «Платон» могут ввести на региональных дорогах

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