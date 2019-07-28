Транспорт
Систему «Платон» могут ввести на региональных дорогахNews.ru вчера в 07:17
Систему «Платон» могут внедрить на региональных дорогах. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, данный вопрос находится на стадии обсуждения. Это предложение власти регионов формулируют только в отношении наиболее загруженных грузовым транспортом дорог регионального значения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.Интерфаксвчера в 07:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Систему «Платон» предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах
Интерфаксвчера в 07:17
Систему «Платон» предложили ввести на загруженных грузовиками региональных трассах
Московский Комсомолецвчера в 07:44
Минтранс: распространение «Платона» на дороги регионального значения только обсуждается
Коммерсантъвчера в 08:56
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой
Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.
Обновлено 02 июля в 09:39
Интернет
Facebook и Instagram полностью восстановили работу после сбоя
Напомним, вчера пользователи начали массово жаловаться на неполадки в работе приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook Messenger.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей
Обновлено вчера в 05:12
Авто
Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в России
Процедуру автоматизирует специальная система с камерами, работающая на основе нейросети. Об этом сообщили «Известиям» в НТИ «Автонет».
Обновлено в 00:59
Наука
Ученые придумали, как спасти машины от износа
Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Экономика
Компьютерный интеллект встроят в госуправление
Глава Минкомсвязи Константин Носков уточнил, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика" появится отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту.
Обновлено в 03:33
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне
Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Общество
Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде
ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Новый iPhone 11 может получить поворотную камеру
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан
К вечеру среды стало известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки
В Санкт-Петербургском городском суде присяжные рассмотрели дело сиделки, обвиняемой в убийстве Нины Мациной, старейшей сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц
Подмосковные полицейские задержали двух женщин, которые под видом медработников приходили к пенсионерам и воровали у них деньги и ценности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32