Экономика
Систему «Платон» могут ввести на региональных дорогахNews.ru вчера в 07:17
Систему «Платон» могут внедрить на региональных дорогах. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, данный вопрос находится на стадии обсуждения. Это предложение власти регионов формулируют только в отношении наиболее загруженных грузовым транспортом дорог регионального значения.
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с чего всё началось
Регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на ряд наиболее загруженных грузовым транспортом региональных автодорог, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.Интерфаксвчера в 07:17
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Систему «Платон» предложили ввести на загруженных грузовиками региональных трассах
Московский Комсомолецвчера в 07:44
Минтранс: распространение «Платона» на дороги регионального значения только обсуждается
Коммерсантъвчера в 08:56
Систему «Платон» предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах
Интерфаксвчера в 07:17
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
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