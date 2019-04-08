Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ 18:44
Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.
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Финансы
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Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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