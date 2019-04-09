Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 18:44

Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.
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ЦБ обязал «Сбербанк» подключиться к системе быстрых платежей до 1 сентября

НТВ04:15

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ЦБ определился с датой подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 20:00

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Банки.рувчера в 14:33

Сбербанк могут обязать подключиться к системе быстрых платежей

Эхо Москвывчера в 21:04
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Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
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В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
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Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
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На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
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Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
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Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
Обновлено в 05:33
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В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 00:07
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Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
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Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию

Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
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Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
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Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

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Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
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Стало известно о возвращении Су-57 в Сирию

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В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
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Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
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Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
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Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера

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Китай хочет запретить майнинг биткоина

В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
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Американские специалисты из университета в штате Аризона разработали роботизированный манипулятор с пневматическим механизмом движения.
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По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью

Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своем конфликте с норвежской спортсменкой Терезой Йохауг, из-за которой россиянка упала в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке.
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