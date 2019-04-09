Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ вчера в 18:44
Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.
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Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
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Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Авто
Lexus подтвердил выпуск минивэна
Сегодня марка действительно подтвердила эту информацию. Помимо этого, в сети был опубликован новый тизер машины.
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Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
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Обновлено в 06:00
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
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Обновлено вчера в 21:13
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Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
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Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своем конфликте с норвежской спортсменкой Терезой Йохауг, из-за которой россиянка упала в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке.
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