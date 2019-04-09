Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ 18:44
Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.
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Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов
Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.
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Как сообщила корреспонденту «Порт Амура» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в полицию вызов по поводу нападения медведя на турбазе сегодня поступал.
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Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
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Происшествия
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Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
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Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Политика
Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США
Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.
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Политика
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Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
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Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг
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