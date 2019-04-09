Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ 18:44

Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

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