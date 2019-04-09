Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежейКоммерсантъ 18:44
Банк России подготовил изменения в положение о платежной системе. В том числе вносится предложение о расширении системы быстрых платежей путем присоединения к ней системно значимых банков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Транспорт
США не являются «номером 1» в создании беспилотных автомобилей - немецкий разработчик
У США есть явные преимущества, например, хорошая культура стартапов. Но Соединенные Штаты здесь не одиноки.
Обновлено в 20:20
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море
Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено в 05:11
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
ВСУ прячут награбленное в Донбассе от ОБСЕ, сообщили в ДНР
Украинские военные, прикрываясь ротационными мероприятиями, скрывают от ОБСЕ и вывозят огромное количество награбленного на Донбассе гражданского имущества.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Космос
Метеорит пролетел над Красноярском
Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.
Обновлено в 06:59
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Политика
Демократ Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США
Конгрессмен от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл заявил о своём намерении баллотироваться в президенты США.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Обновлено в 11:30
Теннис
Кузнецова сыграет с Александровой в первом матче сезона
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено в 11:11
Кино
В киновселенной Marvel появится латиноамериканский герой
В прошлом году Marvel выпустил фильм «Чёрная пантера», в котором снялись темнокожие актёры.
Обновлено в 16:25
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Помпео назвал иранского генерала КСИР Сулеймани террористом
Администрация президента США Дональда Трампа приравнивает к террористам командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Обновлено в 18:50
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева.
Обновлено в 08:04