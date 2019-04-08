Недвижимость
Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублейИзвестия вчера в 19:24
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». С 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на проектное финансирование деятельности.
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