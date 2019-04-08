Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублейИзвестия вчера в 19:24

Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». С 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на проектное финансирование деятельности.

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Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

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Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

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