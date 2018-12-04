Экономика

Система быстрых платежей будет запущена в России 28 январяИнтерфакс 05:45

Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
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ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
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