Футбол
Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболуНевские Новости 14:56
Оба поединка будут сыграны 3 апреля и пройдут в Екатеринбурге и Москве соответственно. Отметим, что матч за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион и обладатель кубка, запланирован на 6 июля.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на проведение первых полуфиналов Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), говорится на сайте РФС.Коммерсантъ14:39
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