Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболуНевские Новости вчера в 14:56

с чего всё началось

Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп—Кубка России VAR в режиме live уже сейчас.

Оба поединка будут сыграны 3 апреля и пройдут в Екатеринбурге и Москве соответственно. Отметим, что матч за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион и обладатель кубка, запланирован на 6 июля.

Спорт день за днем

Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу

Спорт день за днем

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