Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019
Вести.Ru
09:21

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что видеопомощь арбитрам будет внедрена только со следующего сезона.
Вести.Ru09:21

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УЕФА вводит видеоповторы: VAR в Лиге чемпионов

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Система VAR будет использоваться в плей-офф розыгрыша ЛЧ в текущем сезоне

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Система VAR будет использована в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Советский спорт07:30

УЕФА одобрил использование VAR в ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019

РИА Новости07:33

В УЕФА подтвердили, что ВАР будет использоваться с 1/8 финала Лиги чемпионов

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Систему VAR официально начнут использовать в ЛЧ с 1/8 финала этого сезона

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Президент УЕФА: «Уверен, что VAR снизит количество неверных решений судей»

Sport24.ru08:11
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