Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что видеопомощь арбитрам будет внедрена только со следующего сезона.

Вести.Ru 09:21