Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»
LiveSport.ru
вчера в 21:17

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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