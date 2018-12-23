Футбол
Система Сарри дает сбой в «Челси»
Система Сарри дает сбой в «Челси»LiveSport.ru21:17
|31′
Онийнье Ндиди
|51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
|61′
Виллиан
Оливье Жиру
|61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
|75′
|81′
Нампалис Менди
|82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
|84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
|72%
|Владение мячом
|28%
|88%
|Процент точных передач
|66%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|19
|10
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
4
Фабрегас
12
Лофтус-Чик
11
Педро
10
Азар
18
Жиру
1
Шмейхель
14
Перейра
5
Морган
15
Магуайр
3
Чилуэлл
38
Чоудури
24
Менди
25
Ндиди
11
Олбрайтон
8
Ихеаначо
7
Грэй
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
LiveSport.ru21:17
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