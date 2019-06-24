Система «Платон» снова подорожаетPrimpress.ru 00:27

с чего всё началось

На сегодняшний день система «Платон» принесла дорожному фонду 77 млрд рублей. Но на этом никто не останавливается, индексация цен на систему продолжается, и в этом году ее стоимость возрастет, сообщает PRIMPRESS.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Культура Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Политика Кремль не планировал запрета на поездки россиян в Грузию Запретить поездки россиян в Грузию невозможно, остается лишь рекомендовать обратить внимание на потенциальные угрозы личной безопасности.

Политика США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян «По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».

Происшествия Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Энергетика В России решили не продлевать ограничение цен на топливо Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня.

Общество В Липецке начался выпускной бал Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм раскрыла секрет, как есть и худеть Виктория Бекхэм раскрыла секрет, как есть и худеть "Пош спайс" поделилась с подписчиками рецептом любимой домашней закуски.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Общество Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Экономика Роспотребнадзор забродил вокруг вина Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ".

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.