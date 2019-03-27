Экономика
Система «Платон» может начать отслеживать мусоровозыНакануне.Ru 27 марта в 22:42
Российские чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. В настоящее время обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал сотрудник аппарата правительства.
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Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства.Ведомости27 марта в 17:25
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В годовщину протеста правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Znak.com27 марта в 21:53
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