Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыРИА Новости 09:31

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

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"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

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