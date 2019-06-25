Армия и оружие

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыРИА Новости 09:31

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
РИА Новости09:31

Подробнее о событии

В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500

Газета.Ru10:49

Правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока

Коммерсантъ10:46

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

РИА Новости09:31

Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

RT на русском10:02

Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

РБК09:54

Стали известны сроки поставок систем ПВО С-500 в российские войска

Известия10:34

Борисов: успех испытаний С-500 позволяет начать поставки раньше запланированного

ТАСС09:29
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация

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Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
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Зеленский посетит с визитом Канаду

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В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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Скончалась актриса Алла Покровская

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Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Сын Алибасова прокомментировал слухи о болезни отца

Обновлено в 06:17
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Спорт

Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, а также сохранил в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг.
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Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
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Политика

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В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
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МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
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Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
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Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
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В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

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Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в мае на 12%, до 5 млн человек

С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 22,5 млн человек (+ 14, 6 %), флагманской компании - 14,5 млн человек (+ 11, 3 %).
Обновлено в 11:02
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия

Пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото

Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
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