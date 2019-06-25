Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыРИА Новости 09:31
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.РИА Новости09:31
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Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
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Политика
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В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
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Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
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ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
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Авто
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С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 22,5 млн человек (+ 14, 6 %), флагманской компании - 14,5 млн человек (+ 11, 3 %).
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
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Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
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