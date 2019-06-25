Армия и оружие

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыРИА Новости 09:31

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
РИА Новости09:31

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Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

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Правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока

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Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

RT на русском10:02

В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500

Газета.Ru10:49

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

РИА Новости09:31

Борисов: успех испытаний С-500 позволяет начать поставки раньше запланированного

ТАСС09:29
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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Финансы

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Обновлено в 02:25
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
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