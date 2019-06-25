Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годыРИА Новости 09:31
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.РИА Новости09:31
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Обновлено в 10:01
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Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
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Авто
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Обновлено в 13:31
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Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия
Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
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Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника
Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Происшествия
Жильцы 10 частных домов в Чечне эвакуированы из-за пожара на АЗС
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, жильцы 10 домов эвакуированы из-за пожара.
Обновлено в 10:28
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Экономика
Сбербанк ввел возможность переводов с кредитных карт
Сбербанк предложил своим клиентам переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
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Как сообщает РИА "Новости", этот факт открывает возможность для возвращения России — Москву пригласили для участия в июньской сессии.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Золото подорожало до максимума за шесть лет
Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
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Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий
Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.
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Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
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Обновлено в 06:54
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Хоккей
«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»
В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
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Обновлено в 12:20
Происшествия
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Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
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Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Космос
Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе
Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
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Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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