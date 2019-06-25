Армия и оружие

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше планаМедиаПоток 13:17

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания. Сегодня вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что удачные испытания подтолкнули Минобороны России уменьшить продолжительность времени запуска серийных поставок новейших ракетных комплексов.
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Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
РИА Новости09:31

Подробнее о событии

Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

РБК09:54

Правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока

Коммерсантъ10:46

Борисов рассказал, когда система ПВО С-500 появится в войсках

ТК Звезда10:14

Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

RT на русском10:02

В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500

Газета.Ru10:49

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

РИА Новости09:31

Борисов: успех испытаний С-500 позволяет начать поставки раньше запланированного

ТАСС09:29
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

Обновлено в 12:20
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным

Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено в 12:01
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика

Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии

Обновлено в 13:33
Футбол

Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также рассказал о предстоящем старте на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Кино

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» пройдёт в Калининградской области

Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» пройдёт 6—12 июля в Светлогорске, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Российские ВКС уничтожили в Сирии обстрелявших «Хмеймим» террористов

Обновлено в 12:12
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Кино

В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»

В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

В Иллинойсе легализовали марихуану

Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Политика

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:54
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа

Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
Обновлено в 12:33
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Суд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к наказанию в виде 14 лет колонии строго режима за шпионаж, сообщает во вторник Интерфакс.
Обновлено в 06:43
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