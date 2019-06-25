Армия и оружие
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше планаМедиаПоток 13:17
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания. Сегодня вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что удачные испытания подтолкнули Минобороны России уменьшить продолжительность времени запуска серийных поставок новейших ракетных комплексов.
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Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.РИА Новости09:31
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