Армия и оружие
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше планаМедиаПоток 13:17
Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания. Сегодня вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что удачные испытания подтолкнули Минобороны России уменьшить продолжительность времени запуска серийных поставок новейших ракетных комплексов.
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Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.РИА Новости09:31
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Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
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Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.
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Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
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Общество
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В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан»
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Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
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