Армия и оружие

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше планаМедиаПоток 13:17

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана: прошли успешные испытания. Сегодня вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что удачные испытания подтолкнули Минобороны России уменьшить продолжительность времени запуска серийных поставок новейших ракетных комплексов.
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Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
РИА Новости09:31

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В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500

Газета.Ru10:49

Правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока

Коммерсантъ10:46

Борисов: успех испытаний С-500 позволяет начать поставки раньше запланированного

ТАСС09:29

Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

RT на русском10:02

Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана

РБК09:54

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

РИА Новости09:31

Борисов рассказал, когда система ПВО С-500 появится в войсках

ТК Звезда10:14
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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
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Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:50
Общество

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Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.
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Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
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В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено в 18:17
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Мостостроитель Дарькина получил условный срок

Ставший известным в период губернаторства Сергея Дарькина мостостроитель признан виновным по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 20:13
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Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
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Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Наука

Власти Москвы создали каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати

Власти Москвы выпустили каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати.
Обновлено в 09:23
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства

Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
Здоровье

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Здоровье

Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Общество

В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах

В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан»

Исполняющий обязанности постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн отверг обвинения в адрес Вашингтона в том, что он несёт ответственность за ситуацию с препятствованием доставке гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 18:29
Общество

ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини

Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
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