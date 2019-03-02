Футбол

Сиссоко: «Могли забить „Арсеналу“ еще, но соперник здорово оборонялся»Soccer.ru 11:02

Старались забить еще, но соперник здорово играл в обороне.
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Кейн: «Хотели взять три очка, но важнее было прервать серию из поражений»

Евро-футбол.ру11:41

Кейн: «Ничья с „Арсеналом“ даст толчок „Тоттенхэму“ перед Лигой чемпионов»

Sport24.ru10:07

Сиссоко: «Могли забить „Арсеналу“ еще, но соперник здорово оборонялся»

Soccer.ru11:02

Кейн о ничьей с «Арсеналом»: «Хотели взять 3 очка. „Тоттенхэм“ остановил серию из поражений»

Sports.ru10:07
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Происшествия

Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска, где будет рассмотрено административное дело о неповиновении сотрудникам полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:32
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:07
Хоккей

СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:08
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Спорт

Путин объявил Универсиаду-2019 в Красноярске открытой

Президент России Владимир Путин объявил XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске открытой.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 10:31
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Под Тулой опрокинулся школьный автобус после ДТП

Обновлено в 10:50
Происшествия

Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:13
Футбол

Дубль Лукаку принёс МЮ победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Швеции произошла массовая драка с участием около 90 человек

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Футбол

Тульский «Арсенал» уверенно победил ЦСКА в Грозном

Обновлено в 08:25
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки

При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.
Обновлено в 11:20
Спорт

Шмелева стала чемпионкой мира по велоспорту на треке в гите

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 09:51
Общество

Жореса Алферова похоронят в Комарово

Обновлено в 07:10
Хоккей

ЦСКА обыграл «Витязь» и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА победили подмосковный "Витязь" и повели 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Обновлено в 11:35
Политика

Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»

Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Происшествия

У штаба Навального в Петербурге начался пикет против педофилов

В субботу в Санкт-Петербурге возле штаба блогера Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходит пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».
Обновлено в 04:55
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ

Полиция начала проверку после того, как на журналистов телеканала РЕН ТВ совершили нападение в бухте Средняя в Приморье, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи.
Обновлено в 09:49
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия

У станции метро «Приморская» на девушку упал рекламный щит

Вечером в субботу, 2 марта, у станции метро «Приморская» на проходящую мимо девушку упал рекламный щит.
Обновлено в 10:41
Теннис

Роджер Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Дубае, победив грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 11:28
Экономика

Смольный реорганизует экономические комитеты

Смольный запустил реорганизацию экономических комитетов, сообщает «ЗакС.Ру». Ряд ведомств объединят и переименуют.
Обновлено в 09:58
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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Юго Льорис
Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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