Автоспорт
Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019
Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019RT на русском05:33
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне. Об этом он сообщил в своём Twitter.
RT на русском05:33
Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, веру и теплые слова. Спасибо за все, друзья.
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