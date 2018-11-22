Автоспорт

Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019
RT на русском
05:33

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне. Об этом он сообщил в своём Twitter.
RT на русском05:33
Сергей Сироткин
Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, веру и теплые слова. Спасибо за все, друзья.
— Сергей СироткинLenta.ru 07:10

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Сергей Сироткин
Российский автогонщик. Чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призёр гоночной серии GP2. С 2018 года - пилот команды «Уильямс» Формулы-1.
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