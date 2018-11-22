Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-при России в Сочи, оно действительно тронуло меня.

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019

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