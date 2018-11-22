Автоспорт

Сироткин потерял место боевого пилота «Формулы-1»
Газета.Ru
04:26

Команда "Формулы-1" "Уильямс" объявила о подписании соглашения боевого пилота с поляком Робертом Кубицей, сообщает ТАСС. Как передает официальный сайт команды, 33-летний гонщик будет выступать в сезоне-2019 вместо россиянина Сергея Сироткина. О сроках контракта не сообщается.
Газета.Ru04:26

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Россия лишилась пилота в Формуле-1. Как так вышло и что теперь будет

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Кубица заменит Сироткина в составе команды «Формулы-1» «Уильямс» в сезоне-2019

ТАСС04:09

«Уильямс» объявил о подписании контракта с Кубицей, Сироткин покидает команду

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Роберт Кубица: «Обратный путь в „Формулу-1“ был очень непростым»

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«Уильямс» поблагодарил Сироткина за работу

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Роберт Кубица: «Возвращение в „Ф-1“ в следующем году станет одним из величайших достижений в моей жизни»

Sports.ru04:53

Сергей Сироткин покидает «Уильямс» и не выступит в Формуле-1 в сезоне-2019

Чемпионат08:00
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В уходе Сироткина тренер обвинил родителей

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Может в апреле или в мае я пойму, что устал лежать на диване, и найду способ вернуться.
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«Хаас» подали протест на «Форс-Индию»

Команда «Хаас» подала официальный протест на «Форс-Индию», сообщает Race Fans.
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Автоспорт

Кими Райкконен: «Однажды я уже уходил из „Феррари“»

Пилот «Феррари» Кими Райкконен рассказал, что не видит причины для грусти в связи со своим будущим уходом из Скудерии.
Обновлено в 09:34
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Даниэль Риккардо: Переход в Renault жутко пугает

Даниэль Риккардо признался, что очень переживает в преддверии грядущих перемен.
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Вольф: «Мерседес» рискует успокоиться из-за постоянных побед

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф, чья команда пять лет подряд выигрывает чемпионат Формулы-1, считает, что гонщикам нельзя расслабляться, если они хотят вновь добиться победы в следующем сезоне.
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Латвала: смирился с тем, что проведу первый сезон без побед

Думал, что это будет первый мой сезон без победы на этапе чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:42
Автоспорт

В Тольятти наградили пилотов LADA Sport ROSNEFT

В Тольятти состоялось чествование пилотов заводской гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.
Обновлено в 08:24
Автоспорт

Феттель начал переговоры с «Феррари» ещё до старта сезона 2014 года

Бывший руководитель «Феррари» Лука ди Монтедземоло вспомнил, как нынешний пилот «Скудерии» Себастьян Феттель переходил в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 02:30
Автоспорт

Фиттипальди: Сенна всерьёз хотел принять участие в «Инди-500»

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди подчеркнул, что Айртон Сенна всерьёз планировал выступления в «500 милях Индианаполиса» в 1993 году.
Обновлено вчера в 14:55
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Во время тестов MotoGP Виньялес показал самые лучше результаты

Самым быстрым оказался Маверик Виньялес с результатом круга – 1:30:57. И это несмотря на то, что во время сессии он упал.
Обновлено в 01:53
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Гасли удивлён, что «Заубер» набрал так мало очков

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли выразил удивление, что «Заубер» по-прежнему не опередил их на большое количество очков в Кубке конструкторов.
Обновлено вчера в 12:32
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Тиктум выступит в гонке «Формулы-2» в Абу-Даби

Обновлено вчера в 05:54
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Роберт Кубица
Польский автогонщик, чемпион мира по ралли в классе WRC2. Первый польский пилот в истории Формулы-1 и первый победитель Гран-при Формулы-1 родом из Восточной Европы. Лучший спортсмен Польши 2008 года. В Формуле-1 выступал с 2006 по 2010 годы, представляя команды BMW Sauber и Renault. Победитель Гран-при Канады 2008 года, обладатель в общей сложности 12 подиумов.
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Сергей Сироткин
Российский автогонщик. Чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призёр гоночной серии GP2. С 2018 года - пилот команды «Уильямс» Формулы-1.
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