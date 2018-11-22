Автоспорт
Сироткин потерял место боевого пилота «Формулы-1»
Сироткин потерял место боевого пилота «Формулы-1»Газета.Ru04:26
Команда "Формулы-1" "Уильямс" объявила о подписании соглашения боевого пилота с поляком Робертом Кубицей, сообщает ТАСС. Как передает официальный сайт команды, 33-летний гонщик будет выступать в сезоне-2019 вместо россиянина Сергея Сироткина. О сроках контракта не сообщается.
Газета.Ru04:26
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