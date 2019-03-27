Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотамРИА Новости 19:47
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:29, Ашберн
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Космос
В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора
Аппарат сможет захватывать вышедшую из строя технику на низких орбитах, перемалывать ее и перерабатывать в топливо В Российских космических системах (РКС) разработан космический комплекс, который сможет захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемалывать их и перерабатывать в топливо.
Обновлено в 21:10
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России
В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Политика
Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit
Заявление, которое подготовило британское министерство по Brexit, стало ответом на петицию, которую подписали свыше 5 миллионов человек.
Обновлено в 19:27
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Футбол
Мальта — Испания 0:2
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Космос
NASA заявило о проблеме с новой аккумуляторной батареей на МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Якутии задержана группа рэкетиров, вымогавшая деньги у населения
Члены группы занимались сбором денег, например, контролировали продажу недвижимости одного из потерпевших.
Обновлено в 21:09
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 13:33
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Происшествия
Экс-зампред правительства Камчатки обвинен в получении крупной взятки
По данным следствия, Валерий Карпенко получил услуги на сумму более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации за общее покровительство Бывшему зампредседателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 20:07
Общество
Специалисты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование резюме соискателей и выявили закономерность приверженности определенных знаков зодиака к профессиям.
Обновлено в 21:09
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Наука
Румынские инженеры разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Усовершенствованный прототип «летающей тарелки» получит название ADIFO.
Обновлено в 20:47
Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54