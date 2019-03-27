Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотамРИА Новости вчера в 19:47

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
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Главные новости к утру 27 марта

Коммерсантъ00:02

Сирия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за Голанских высот

РБКвчера в 22:04

AFP: Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

ТАССвчера в 19:41

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

RT на русскомвчера в 19:57

Сирия созывает заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

Московский Комсомолецвчера в 19:50

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

РИА Новостивчера в 19:47

Сирия запросила заседания СБ ООН по Голанским высотам

Известиявчера в 20:06
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Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Обновлено вчера в 23:19
Кино

Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю

Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Польше столкнулись три грузовика армии США

Три грузовых автомобиля армии США попали в ДТП на юге Польши.
Обновлено в 00:46
Происшествия

ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля

Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Евродепутат пристыдил ЕП за Крым

«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Наука

Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье

Обновлено вчера в 21:04
Политика

В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

В Южной Корее продолжает расти индекс потребительских настроений

В Южной Корее продолжает улучшаться индекс потребительских настроений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Девушка умерла от аппендицита в больнице Первоуральска

Обновлено вчера в 12:51
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали

Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика

Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов

Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В США взрыв на электростанции оставил без света 33 тысячи человек

Обновлено в 00:03
Общество

У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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