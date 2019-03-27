Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотамРИА Новости вчера в 19:47
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
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Сирия созывает заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Обновлено вчера в 23:19
Кино
Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю
Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Польше столкнулись три грузовика армии США
Три грузовых автомобиля армии США попали в ДТП на юге Польши.
Обновлено в 00:46
Происшествия
ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля
Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
В Южной Корее продолжает расти индекс потребительских настроений
В Южной Корее продолжает улучшаться индекс потребительских настроений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Девушка умерла от аппендицита в больнице Первоуральска
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов
Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 30 марта", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:30
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24