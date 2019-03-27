Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по ГоланамГазета.Ru 00:25

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам. Об этом сообщили дипломатические источники агентству France Press, передает РИА "Новости".
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В Совфеде объяснили, почему ООН не сможет повлиять на решение Трампа по Голанам

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Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

RT на русскомвчера в 19:57

Сирия запросила заседания СБ ООН по Голанским высотам

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Коммерсантъ00:02

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

РИА Новостивчера в 19:47

AFP: Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

ТАССвчера в 19:41
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Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Обновлено в 00:21
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Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»

Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
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Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
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Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

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«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
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На западе Стокгольма прогремел взрыв

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В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными

Бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
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Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
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Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

МИД объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 20:26
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Волна американской нефти вот-вот накроет мировой рынок

Нефтетрейдеры и руководители сланцевых нефтедобывающих компаний уверены, что экспорт сырой нефти в США достигнет 5 млн баррелей в день к концу 2020 года, а это еще плюс 70% от текущих уровней.
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Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.
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Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
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Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
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Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
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В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»

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Sony продала 4,2 млн гарнитур PlayStation VR

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Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш

Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
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В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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У россиян появятся цифровые профили

С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
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Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
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