Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по ГоланамГазета.Ru 00:25
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам. Об этом сообщили дипломатические источники агентству France Press, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными
Бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
МИД объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
Волна американской нефти вот-вот накроет мировой рынок
Нефтетрейдеры и руководители сланцевых нефтедобывающих компаний уверены, что экспорт сырой нефти в США достигнет 5 млн баррелей в день к концу 2020 года, а это еще плюс 70% от текущих уровней.
Обновлено вчера в 11:36
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.
Обновлено в 02:31
Игры
Sony продала 4,2 млн гарнитур PlayStation VR
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты
Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России
Обновлено вчера в 06:13
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный чемпионат мира
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Состязания пройдут с 11 по 14 апреля в городе Фукуока.
Обновлено в 00:47