Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по ГоланамГазета.Ru 00:25
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам. Об этом сообщили дипломатические источники агентству France Press, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Сирия созывает заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:50
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:31
Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Проверка СКР не подтвердила пыток иеговистов в Сургуте
Следователи проверили заявления задержанных иеговистов и выяснили, что сотрудники правоохранительных органов перед обысками "применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись".
Обновлено в 02:05
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл уличили в стремлении к мировой славе
Обновлено вчера в 05:17
Спорт
Алина Загитова: «В Японии я отдыхаю морально и физически»
В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»
В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.
Обновлено в 05:54
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Политика
Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года
Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Политика
«Евровидение» находится под угрозой срыва
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43