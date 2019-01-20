Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницыРИА Новости 11:39

Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.

Экономика Экономика Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.

Экономика Экономика Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

Экономика Экономика Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.

Экономика Экономика ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Экономика Экономика Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.

Экономика Экономика Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.

Экономика Экономика S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-".

Экономика Экономика Акции и валюты развивающихся стран дорожают в начале года Директор по инвестициям Vontobel Asset Management Мэттью Бенкендорф объясняет нынешнюю привлекательность акций развивающихся стран снижением их стоимости в прошлом году.

Энергетика Энергетика Грузия не намерена отказываться от транзита российского газа Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский природный газ в Армению.

Экономика Экономика Завод по переработке пластика откроется в Нижнем Новгороде В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Ранее издание The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости сообщило, что рыночная стоимость квартиры, приобретенной Подгузовым, может превышать миллиард рублей.

Энергетика Энергетика Роскосмос разработает оборудование для добычи нефти

Экономика Экономика Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40% Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.

Экономика Экономика Аргентина начала поставки говядины в Тунис Аргентина начала поставки говядины в Тунис, сообщает МИД латиноамериканской страны.