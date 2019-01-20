Экономика
Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницыРИА Новости вчера в 11:39
Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.
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Общество
В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью $1 млн
Обновлено в 05:12
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Умер самый старый мужчина на планете
Обновлено в 02:50
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Происшествия
Российский турист погиб на курорте Италии
Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина упал с балкона третьего этажа отеля.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Известный в прошлом певец Андрей Губин рассказал, что в последние годы он страдает тяжелым заболеванием.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт
В РЖД начались продажи «невозвратных» билетов
С 20 января 2019 года Федеральная пассажирская компания, которая является дочерним предприятием РЖД, начнет продавать билеты по специальному «невозвратному» тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте.
Обновлено вчера в 17:04
Теннис
Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:26
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли
Обновлено вчера в 10:05
Кино
«Зеленая книга» стала лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Мексике озвучили причину трагического взрыва на трубопроводе
Взрыв на трубопроводе в мексиканском штате произошёл в пятницу, 18 января. Погибли и пострадали при инциденте десятки человек.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Взрыв прогремел на окраине Дамаска
На окраине сирийской столицы в воскресенье прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах
Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено вчера в 16:11
Гаджеты
Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении
Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Единоборства
Пакьяо вызвал Мейвезера на бой-реванш
Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular в полусреднем весе, решением судей победив экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
Обновлено в 05:03
Авто
Составлен ТОП самых надежных японских авто за 200 тысяч рублей
Отечественные аналитики составили четверку самых интересных предложений на российском вторичном авторынке в сегменте надежных японских автомобилей, стоимость которых составляет около 200 тысяч рублей.
Обновлено в 01:11
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Армия и оружие
На параде в Лаосе показали российские танки Т-72
На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.
Обновлено в 03:02
Происшествия
При взрыве двух бомб в сирийском Африне погибли 10 человек
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, в результате взрывов погибли 10 человек, еще 18 получили ранения.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В России началась разработка нового вертолета-гибрида
Обновлено в 04:38
Происшествия
Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в драке в московском метро
На станции метро «Трубная» произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург
В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04