Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по АлеппоРИА Новости вчера в 20:18
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны. Удар был нанесен в среду около 23.00 по местному времени (00.00 четверга мск).
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Авто
Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Политика
Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды
С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Происшествия
СК подтвердил задержание экс-министра Абызова
Бизнесмену официально предъявили обвинения Следователи предъявили обвинения экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, он задержан, говорится на сайте СКР.
Обновлено 26 марта в 15:02
Шоу-бизнес
Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина
Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Вологодской области пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет R-20M «Птенец-3» разбился на озере Кубенское в Вологодской области.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Саратове иномарка протаранила эвакуатор у аэропорта
Обновлено в 03:18
Наука
Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Стоявшие у истоков создания искусственного интеллекта ученые получили премию Тьюринга
Канадец Иошуа Бенджио, британец Джеффри Хинтон и француз Ян ЛеКун, принимавшие участие в разработке базовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), удостоены самой престижной награды среди программистов - премии Тьюринга.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Политика
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская посмеялась над собой на фото в подгузнике
Российская актриса не упустила возможности посмеяться над собой в таком образе.
Обновлено в 03:26
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет
Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты
Apple извинилась за проблемы с клавиатурой MacBook
Купертиновцы признали, что MacBook у третьего поколения, действительно есть проблемы с работой некоторых клавиш, и извинились за это, добавив, что подавляющее большинство пользователей имеют положительный опыт работы с клавиатурами вышеупомянутых устройств.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Игры
Minecraft удалил ссылки на создателя игры в последней версии
Обновлено в 01:46
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено вчера в 01:00