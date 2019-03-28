Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видеоLenta.ru 05:42
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter. В сирийской армии заявили, что удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезных потерь нет.
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Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота
Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43
Кино
Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Обновлено 25 марта в 06:14
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Экономика
Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы
Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Футбол
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.
Обновлено в 05:11
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Индия сбила спутник и назвала себя космической державой
Согласно заявлениям Моди теперь Индия входит в список государств, которые обладают оружием против спутников, а, следовательно, является четвертой космической сверхдержавой наряду с КНР, США и РФ.
Обновлено вчера в 07:00
Кино
Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel
Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Технологии
США заставили китайскую компанию продать приложение для гей-знакомств GRINDR
В 2016 году компания WIRED сообщила, что исследователи в области безопасности могут определить местонахождение пользователей Grindr и подобных приложений.
Обновлено в 03:05
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Происшествия
В столице Пакистана Исламабаде разрешили строить высотные здания
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Культура
Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским
Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09