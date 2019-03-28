Израильский удар по Алеппо попал на видеоLenta.ru 05:42

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter. В сирийской армии заявили, что удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезных потерь нет.

Израильский удар по Алеппо попал на видео

Происшествия «Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.

Кино Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Футбол «ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.

Политика МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Индия сбила спутник и назвала себя космической державой Согласно заявлениям Моди теперь Индия входит в список государств, которые обладают оружием против спутников, а, следовательно, является четвертой космической сверхдержавой наряду с КНР, США и РФ.

Кино Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.

Технологии США заставили китайскую компанию продать приложение для гей-знакомств GRINDR В 2016 году компания WIRED сообщила, что исследователи в области безопасности могут определить местонахождение пользователей Grindr и подобных приложений.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Экономика Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.

Культура Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.

Происшествия Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».