Армия и оружие

Израильский удар по Алеппо попал на видеоLenta.ru 05:42

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter. В сирийской армии заявили, что удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезных потерь нет.
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Израильский удар по Алеппо попал на видео

Lenta.ru05:42

Сирия сообщила об авиаударах Израиля по провинции Алеппо

RT на русском02:53

Опубликовано видео последствий удара Израиля по Алеппо

Газета.Ru03:31

Названа предполагаемая цель ракетного удара Израиля по Алеппо

Российская газета04:28

В Сети появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

Известия02:54

Появилось видео последствий авиаудара по Алеппо

РИА Новостивчера в 23:10

В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии

ТАССвчера в 19:02
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Армия и оружие

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Индия сбила спутник и назвала себя космической державой

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