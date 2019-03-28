Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по АлеппоРИА Новости вчера в 20:18
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны. Удар был нанесен в среду около 23.00 по местному времени (00.00 четверга мск).
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Интернет
В WhatsApp появится «темный режим»
Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты
Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Гуайдо назначил дату начала «операции» по свержению Мадуро
Спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля в республике стартует операция «Свобода», целью которой является свержение режима действующего президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера и главу Минсельхозпрода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений.
Обновлено вчера в 14:36
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах на производительность
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах, призванных проверить производительность устройства.
Обновлено вчера в 14:34
Театры
В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено вчера в 16:05
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой
Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54