Сирия сообщила об авиаударе Израиля по АлеппоРИА Новости вчера в 20:18

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны. Удар был нанесен в среду около 23.00 по местному времени (00.00 четверга мск).

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

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