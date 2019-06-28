Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru вчера в 21:36
В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Авто
МС Банк Рус рассказал о планах на 2019 год
АО МС Банк Рус, который в прошлом году выдал 13405 кредитов на новые автомобили Mitsubishi, по итогам 2019 года намерен повторить этот результат.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Авто
McLaren представил электрическую версию гиперкара 720S для детей
Британская компания выпустила электрическую копию своего гиперкара McLaren720S, предназначенную для детей.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области
Обновлено в 00:08
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Банку прописали аптеку
Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Футбол
Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля
Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20
Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.
Обновлено в 02:29
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24