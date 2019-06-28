Армия и оружие

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru вчера в 21:36

В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

RT на русскомвчера в 16:55

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

РИА Новостивчера в 18:15

ГосТВ Сирии сообщило об обстреле турецкой армией сирийских деревень

ФАНвчера в 18:55

Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся обстрелу

РБКвчера в 17:46

Турецкий военный погиб при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

Российская газетавчера в 19:32

Военнослужащий погиб в результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции в Идлибе

ТАССвчера в 16:35

Генштаб Турции вызвал атташе России после обстрела пункта в Идлибе

РЕН ТВвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие

«Невидимый» для самолетов радар создали в России

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Авто

МС Банк Рус рассказал о планах на 2019 год

АО МС Банк Рус, который в прошлом году выдал 13405 кредитов на новые автомобили Mitsubishi, по итогам 2019 года намерен повторить этот результат.
Обновлено в 02:26
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Наука

Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память

Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Политика

Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Авто

McLaren представил электрическую версию гиперкара 720S для детей

Британская компания выпустила электрическую копию своего гиперкара McLaren720S, предназначенную для детей.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Обновлено в 00:08
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Банку прописали аптеку

Помимо Long-Term долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий, согласно материалам "36, 6", Gulf Investments Ltd. Эта компания, в свою очередь, находится в доверительном управлении UFG Capital.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке

Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области

Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Футбол

Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:30
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено вчера в 07:01
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено вчера в 12:49
Политика

Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20

Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.
Обновлено в 02:29
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Обновлено в 00:46
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
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