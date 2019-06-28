Армия и оружие

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru 21:36

В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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Турецкий военный погиб при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

Российская газета19:32

Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся обстрелу

РБК17:46

ГосТВ Сирии сообщило об обстреле турецкой армией сирийских деревень

ФАН18:55

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

РИА Новости18:15

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

RT на русском16:55

Военнослужащий погиб в результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции в Идлибе

ТАСС16:35

Генштаб Турции вызвал атташе России после обстрела пункта в Идлибе

РЕН ТВ17:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено в 22:26
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Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
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Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
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Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
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Кино

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

В прокат новые «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября 2019 года. Ранее News.ru писал о том, что трейлер картины «Война токов» появился на YouTube.
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Светлана Лобода собралась замуж

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имен жениха и невесты.
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«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Шоу-бизнес

53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике

Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
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Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте

В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Политика

В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»

Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Политика

Климкин ответил на критику Зеленскому

Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено в 11:36
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено в 04:12
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено в 13:51
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
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Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
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Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
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