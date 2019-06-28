Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru 21:36
В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
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Обновлено в 22:08
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Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля
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Светлана Лобода собралась замуж
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Обновлено в 22:25
Авто
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Финансы
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Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Шоу-бизнес
53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике
Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
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Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
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Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
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Обновлено в 12:43
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Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено в 11:36
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
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Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
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Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Наука
Рожки да ножки
В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Авто
Новинка от Mercedes: тест GLS
Обновлено в 22:30
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе App Store
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