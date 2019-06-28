Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru вчера в 21:36
В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
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"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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Электрокар Tesla Model 3 снова послужил объектом для очередного тюнинг-проекта.
Обновлено в 00:46
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
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Обновлено вчера в 09:57
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Паводок из-за проливных дождей продолжает набирать силу Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
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В районе Химок произошел сбой в движении поездов
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В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
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Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
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Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
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