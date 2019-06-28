Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru вчера в 21:36

В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции

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