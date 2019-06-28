Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии ТурцииВести.Ru вчера в 21:36
В ночь на пятницу, 28 июня, из сирийской провинции Идлиб турецкая армия обстреляла минометными снарядами деревни, расположенные на севере соседней провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
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Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
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Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
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Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.
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Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Транспорт
Подмосковные власти опубликовали карту камер на дорогах
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Экономика
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Обновлено вчера в 21:55
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
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Футбол
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Медики предупредили, кому опасно есть помидоры
Помидоры, отмечают медики, отличаются желчегонным эффектом, что грозит спазмами в желчном пузыре и подвижкой камней.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Климкин ответил на претензии со стороны президента Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от внешнеполитического ведомства объясниться за ноту, направленную в МИД России по поводу украинских моряков-нарушителей, которых судят в РФ.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
США решили соблюдать ракетный договор
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
Обновлено вчера в 09:56
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца
Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено 26 июня в 08:52
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
В Башкирии грядет аномально жаркая погода
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено вчера в 07:26
Космос
Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции
Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29