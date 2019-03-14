Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-ШейхунИзвестия 17:40

Зачистка территорий от боевиков была возобновлена сирийскими войсками после того, как террористы сорвали перемирие в зоне деэскалации Идлиб, пишет ТАСС. 11 августа военные заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, после чего смогли начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне.
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СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе

РБК19:00

Сирия новости 18 августа 12.30: ИГИЛ атаковало САА в Дейр-эз-Зоре, армия окружает боевиков «Ан-Нусры»* в Идлибе

ФАН05:30

СМИ: армия Сирии отбила город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Коммерсантъ17:43

Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун

РИА Новости17:41

В Сирии правительственные войска лишились двух «бронемонстров»

Вестник Мордовии15:26

СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

ТАСС16:01

СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

Газета.Ru18:55
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