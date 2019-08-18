Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-ШейхунИзвестия 17:40
Зачистка территорий от боевиков была возобновлена сирийскими войсками после того, как террористы сорвали перемирие в зоне деэскалации Идлиб, пишет ТАСС. 11 августа военные заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, после чего смогли начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне.
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Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
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