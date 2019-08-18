Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-ШейхунИзвестия вчера в 17:40

Зачистка территорий от боевиков была возобновлена сирийскими войсками после того, как террористы сорвали перемирие в зоне деэскалации Идлиб, пишет ТАСС. 11 августа военные заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, после чего смогли начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне.
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Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун

РИА Новостивчера в 17:41

СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

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ФАНвчера в 09:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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