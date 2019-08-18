Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-ШейхунИзвестия вчера в 17:40
Зачистка территорий от боевиков была возобновлена сирийскими войсками после того, как террористы сорвали перемирие в зоне деэскалации Идлиб, пишет ТАСС. 11 августа военные заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, после чего смогли начать окружение форпоста в Хан-Шейхуне.
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Армия и оружие
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Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 04:51
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Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
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Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Как и указано в названии, в составе есть гиалуроновая кислота.
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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
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Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
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Транспорт
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Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
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Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
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Во Владимир осень пришла на месяц раньше
Хотя на календаре еще только середина августа, многие деревья уже пожелтели и начинают сбрасывать листья, причем не только стоящие вдоль дорог, но и растущие в лесопарке «Дружба».
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Политика
Определены крупнейшие должники России
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Трамп заявил о нежелании больше вести дела с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.
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