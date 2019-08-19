Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористовREGNUM 02:14
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
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Футбол
Тихонов: «„Спартак“ - фаворит в дерби с ЦСКА»
В преддверии центрального матча шестого тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА бывший футболист красно-белых Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры, подчеркнув, что именно свою бывшую команду считает фаворитом противостояния.
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Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
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Происшествия
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Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
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Обновлено 17 августа в 11:54
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
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Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
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Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
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Обновлено в 02:34
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные
Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Здоровье
Специалисты рассказали, от чего жители Чувашии умирают чаще всего
Специалисты назвали основные причины смерти в Чувашии. Одной из них являются болезни системы кровообращения.
Обновлено в 03:35
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
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Гаджеты
Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8
Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.
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Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
Обновлено в 04:00
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц — с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50