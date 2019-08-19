Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористовREGNUM 02:14

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
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