Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-ШейхунРоссийская газета вчера в 17:23

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе

РБКвчера в 19:53

СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

Газета.Ruвчера в 18:55

СМИ: армия Сирии отбила город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Коммерсантъвчера в 17:43

Армия Сирии с боями вошла в Хан-Шейхун

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун

РИА Новостивчера в 17:41

СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

ТАССвчера в 16:01

Сирия новости 18 августа 16.30: армия Турции отказалась покидать Идлиб, САА уничтожила боевика «Аль-Каиды»* в Латакии

ФАНвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Теннис

Медведев выиграл турнир в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

В ДТП под Самарой погибли три человека

ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Политика

Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel

"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Экономика

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Здоровье

В России увеличилось число больных гастритом

В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов

Стоимость смартфона Xiaomi Redmi 7 сократилась до 99 долларов, притом такая цена будет актуальна на постоянной основе.
Обновлено вчера в 02:27
Здоровье

Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней

Обновлено в 00:50
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Росавиация пообещала улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова

Аэропорт Саратова Гагарин, который откроется 20 августа, будут в дальнейшем улучшать, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

Названы самые необычные бронеавтомобили в мире

Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено вчера в 09:56
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено вчера в 21:12
Гаджеты

Новое обновление может лишить Windows 10 ряда особенностей

С выходом нового обновления ОС Windows 10 может лишиться ряда уже привычных для пользователей особенностей.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Мясо занимает треть расходов россиян на еду

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Космос

Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре

Обновлено в 01:09
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки

Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова

В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору настоящего майонеза

Российская система качества (Роскачество) разработало рекомендации по выбору настоящего майонеза, рекомендации опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 01:25
Происшествия

На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757

Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, поврежден его фюзеляж, сообщает специализированный сайт Airlive.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина впервые показала поклонникам лицо сына Сергея.
Обновлено вчера в 06:57
Авто

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Обновлено 17 августа в 00:04
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Китай обогнал США по бронетанковым бригадам

В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.
Обновлено вчера в 22:23
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное