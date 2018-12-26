Армия и оружие
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля
Сирийские военные ранены при атаке ВВС ИзраиляREGNUMвчера в 20:18
Три сирийских военнослужащих получили ранения в результате израильской ракетной атаки на Сирию, передает телеканал Ikhbariya. Уточняется, что ракеты были нацелены на пригороды сирийской столицы. Об этом телеканалу рассказал неназванный военный источник.
REGNUMвчера в 20:18
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Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:37
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