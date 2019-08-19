Правительственные силы развивают наступление на южных подступах. Одновременно войска, преодолевая ожесточенное сопротивление, продвигаются с востока. Некоторые населенные пункты по несколько раз в сутки переходят из рук в руки.

Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну

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