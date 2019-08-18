Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористовREGNUM 02:14
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду
Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".
Обновлено в 00:17
Наука
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете
Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.
Обновлено 16 августа в 14:38
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
В Приморье на реках ожидается новая волна паводка, синоптики объявили штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий
В Крыму существенно сократилась популяция диких мидий в Черном море. Об этом РБК сообщили в региональном Минсельхозе.
Обновлено в 02:14
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве
В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут на улучшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона.
Обновлено в 02:46