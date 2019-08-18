Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористовREGNUM 02:14

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Войска Сирии заняли город в провинции Идлиб, который с 2014 года был под контролем боевиков

Новостной фронт01:48

СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе

РБКвчера в 19:53

СМИ: военные Сирии окружили контролируемый боевиками город Хан-Шейхун

Газета.Ruвчера в 18:55

СМИ: армия Сирии отбила город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Коммерсантъвчера в 17:43

Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун

РИА Новостивчера в 17:41

СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

ТАССвчера в 16:01

Сирия новости 18 августа 19.30: командира SDF убили в Ракке, террористы применили «джихад-мобиль» в Идлибе

ФАНвчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Энергетика

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели

Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду

Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".
Обновлено в 00:17
Наука

Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете

Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.
Обновлено 16 августа в 14:38
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Общество

Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу

Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморье на реках ожидается новая волна паводка, синоптики объявили штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий

В Крыму существенно сократилась популяция диких мидий в Черном море. Об этом РБК сообщили в региональном Минсельхозе.
Обновлено в 02:14
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено вчера в 15:34
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причины издевательств

Обновлено в 01:05
Происшествия

Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве

В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Финансы

Рынок акций РФ и рубль подрастут на улучшении внешнего фона

Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона.
Обновлено в 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное