Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряковКоммерсантъ вчера в 17:53
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Политика
Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке
Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском языке как единственном государственном, который сейчас рассматривается парламентом.
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Финансы
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С начала года рубль активно укрепляется, несмотря на внешние угрозы.
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Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290
При взрывах на Шри-Ланке погибло 290 человек, около 500 человек ранено, сообщает Hindustan Times. Ранее сообщалось о 207 погибших.
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Музыка
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов
Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета полностью за период в миллиард лет замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
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Общество
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Власти Москвы реставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, где, по версии исследователей творчества Михаил Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".
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Технологии
Под научным флотом зашатался стапель
В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
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Политика
По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
В Казахстане создали координационный совет по привлечению инвестиций
Правительство Казахстана создало координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством председателя правительства республики Аскара Мамина, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено вчера в 16:55
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
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Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Космос
Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин
Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
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Политика
Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Инженеры Петербурга создали ракету для борьбы с беспилотниками
Ракета-дрон была разработана инженерами Санкт-Петербурга для того, чтобы сбивать в воздухе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Обновлено в 01:08
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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Театры
Дирижер Большого театра рассказал о репертуарной политике
Музыкальный руководитель Большого театра, дирижер Туган Сохиев на VI Транссибирском арт-фестивале рассказал «Известиям», как формируется репертуар театра и в каком направлении его следует развивать.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45