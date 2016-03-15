Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряковКоммерсантъ вчера в 17:53

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд отказал морякам Черноморского флота в командировочных за походы в Сирию

Ведомости00:26

Суд отказал морякам Черноморского флота в выплате командировочных за походы в Сирию

Дождь01:42

Моряки через суд требуют выплатить им суточные за поход в Сирию

Инфо24вчера в 21:05

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

URA.Ruвчера в 20:04

Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии

РБКвчера в 19:21

Экипажи сразу трех кораблей Черноморского флота пытались через суд получить суточные за командировки в Сирию

Эхо Москвывчера в 21:04

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Коммерсантъвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке

Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском языке как единственном государственном, который сейчас рассматривается парламентом.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы

Рубль слишком укрепился. Будет ли падение в мае

С начала года рубль активно укрепляется, несмотря на внешние угрозы.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290

При взрывах на Шри-Ланке погибло 290 человек, около 500 человек ранено, сообщает Hindustan Times. Ранее сообщалось о 207 погибших.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Наука

В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета полностью за период в миллиард лет замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Общество

В Москве реставрируют дом, где жил Мастер из романа Булгакова

Власти Москвы реставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, где, по версии исследователей творчества Михаил Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 00:59
Технологии

Под научным флотом зашатался стапель

В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика

По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский

Обновлено вчера в 14:28
Экономика

В Казахстане создали координационный совет по привлечению инвестиций

Правительство Казахстана создало координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством председателя правительства республики Аскара Мамина, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой

Обновлено вчера в 17:58
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено вчера в 16:55
Игры

Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 22:30
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика

Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи

Обновлено вчера в 14:20
Космос

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин

Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Певице Любови Успенской стало плохо перед полетом в Барнаул

Обновлено в 02:26
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Инженеры Петербурга создали ракету для борьбы с беспилотниками

Ракета-дрон была разработана инженерами Санкт-Петербурга для того, чтобы сбивать в воздухе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Обновлено в 01:08
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Происшествия

Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском

Обновлено в 01:05
Театры

Дирижер Большого театра рассказал о репертуарной политике

Музыкальный руководитель Большого театра, дирижер Туган Сохиев на VI Транссибирском арт-фестивале рассказал «Известиям», как формируется репертуар театра и в каком направлении его следует развивать.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное